Marechaussee start onderzoek naar mishandeling door militair na Pinkpop

De marechaussee is een onderzoek gestart naar een mishandeling waarbij een militair betrokken zou zijn geweest. De man zou in de nacht van 17 op 18 juni, na afloop van de eerste dag van muziekfestival Pinkpop, een andere festivalbezoeker hebben aangevallen.

De andere man die bij de vechtpartij betrokken was, heeft aangifte gedaan tegen de militair, zegt een woordvoerder. De marechaussee neemt het onderzoek van de politie over, omdat de verdachte een militair betreft.

Over de precieze toedracht van het incident wil de zegsman geen uitspraken doen. De marechaussee is op zoek naar getuigen van het handgemeen.

Verbetering: In de eerste versie van dit bericht stond in de kop dat de mishandeling tijdens Pinkpop was. Dat is onjuist: het gebeurde na afloop van Pinkpop. We hebben de kop daarom aangepast.