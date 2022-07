Concert Pearl Jam in Amsterdam gaat door na stemproblemen Eddie Vedder

Het concert dat Pearl Jam maandagavond in de Amsterdamse Ziggo Dome geeft, gaat volgens organisator MOJO definitief door. De show die aanvankelijk zondagavond zou plaatsvinden, werd op het laatste moment afgelast wegens stemproblemen van zanger Eddie Vedder.

Zondag werd duidelijk dat Vedder ook niet in staat was om op te treden in Amsterdam. Voor die show is geen vervangende datum gezocht en mensen krijgen hun geld terug.