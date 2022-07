Lady Gaga weer in Nederland: hoe de popster zichzelf opnieuw blijft uitvinden

Platinablonde zangeres met dancehits, popicoon in extravagante outfits, actrice die indruk maakt met haar stem: Lady Gaga toont al veertien jaar lang haar vele gezichten. Dinsdagavond staat ze met haar show The Chromatica Ball in GelreDome in Arnhem. NU.nl zet aan de hand van haar albums uiteen hoe de zangeres zichzelf steeds opnieuw uitvindt.

Door: Michiel Vos

The Fame (2008)

Lady Gaga, geboren als Stefani Germanotta, breekt in 2008 langzaam maar zeker door als haar singles Just Dance en Poker Face door radiozenders worden opgepakt en na enkele maanden tot grote hits uitgroeien. De artiest, met de kenmerkende platinablonde coupe met pony, brengt haar debuutalbum The Fame uit, waar ook de hit Paparazzi op staat. De plaat staat vol eigentijdse popmuziek met een elektronische en dansbare inslag. Rond de tijd dat haar eerste hits de wereld overnemen, treedt Lady Gaga nog op in zalen als Paradiso en Melkweg, waar zo'n 1500 man in passen. Al snel daarna maakt ze de overstap naar arenatours.

The Fame Monster (2009)

Dat je het ijzer moet smeden als het heet is, weet Lady Gaga als geen ander. Na het succes van haar debuutalbum besluit ze snel met nieuwe muziek te komen. Er wordt gekozen voor een heruitgave van haar eerste plaat met een EP met acht nieuwe nummers erop; The Fame Monster. De eerste single Bad Romance wordt weer een wereldwijde hit en staat nu nog bekend als een van haar invloedrijkste hits. De zangeres en haar team pakken alles voor deze release nog wat grootser aan. De muzikale producties zijn gelaagder, haar outfits springen nog meer in het oog, en Beyoncé wordt gestrikt voor het nummer Telephone waarvoor een bijna tien minuten durende videoclip wordt opgenomen.

Born This Way (2011)

Zo'n anderhalf jaar na het verschijnen van The Fame Monster keert Lady Gaga terug met een volledig nieuw album: Born This Way. De eerste single met dezelfde titel wordt direct weer een nummer 1-hit en wordt vooral door de lhbtiq+-gemeenschap, waar Lady Gaga zich al sinds de begindagen van haar carrière voor inzet, omarmd als een soort strijdlied. Van het album worden in de eerste week al meer dan een miljoen exemplaren verkocht. Deze fase in haar carrière kenmerkt zich door wat duistere videoclips, een zwaardere sound en minder radiovriendelijke producties. Hoewel nummers als Judas en The Edge Of Glory het lang niet slecht doen in de hitlijsten, halen ze niet het succes van eerdere singles.

ARTPOP (2013)

Na de release van het album ARTPOP krijgt Lady Gaga flink wat kritiek te verwerken. Het elektronische popalbum dat experimenteler aandoet dan haar eerdere werk, wordt niet met open armen ontvangen door recensenten en ook de verkoopcijfers vallen wat lager uit dan bij de eerdere albums. Overigens staat ARTPOP in de Verenigde Staten wel 'gewoon' bij de tien bestverkochte albums van het jaar aan het einde van 2013. De promotiecampagne van het album valt enigszins in het water als Do What U Want, een duet met de dan al in opspraak geraakte R. Kelly, als tweede single wordt gekozen. G.U.Y. wordt dan nog met een uitgebreide videoclip gelanceerd, maar die release doet weinig stof opwaaien. Fans van de zangeres staan jaren later nog steeds achter het album en zorgen er zelfs voor dat de plaat meer gestreamd en gedownload werd. Lady Gaga bedankt haar trouwe volgers en zegt blij te zijn dat het album, dat volgens haar zijn tijd vooruit was, alsnog wordt gewaardeerd.

Joanne (2016)

Lady Gaga geeft later toe dat de release van ARTPOP voor een moeilijke periode in haar leven zorgde. Ze besluit met het album Joanne voor een frisse start te gaan. De elektronische klanken die haar muziek kenmerkten, zijn verdwenen en maken plaats voor gitaren en een door country en pop-rock beïnvloed geluid. Hoewel de eerste single Perfect Illusion niet de comeback wordt waar Lady Gaga wellicht op had gehoopt, schiet ze in haar thuisland weer de hitlijsten in met de ballad Million Reasons. In deze fase lijkt ze gericht op het onderstrepen van haar vocale capaciteiten en haar muzikaliteit, en laat ze de extravagante outfits meestal in de kast hangen.

A Star Is Born (2018)

De focus op haar stem en het grotendeels ontbreken van elektropop zet zich voort in de film A Star Is Born. Daarin speelt ze een zangeres die hoopt op een doorbraak. Het duet Shallow, dat ze zingt met tegenspeler en regisseur Bradley Cooper, brengt Lady Gaga het grootste succes dat ze sinds Born This Way heeft meegemaakt. Het levert haar niet alleen ruim 1,8 miljard streams op Spotify op, maar ook een Oscar voor beste Soundtrack-lied. Ook andere nummers uit de film, zoals Always Remember Us This Way, bestormen de hitlijsten. Het is niet alleen de muziek uit de film die Lady Gaga weer volop in de spotlights zet: ook haar acteerprestaties worden geprezen en leveren haar een Oscar-nominatie op.

Chromatica (2020)

Het vlak na het begin van de coronapandemie verschenen album Chromatica betekent Lady Gagas terugkeer naar de dansvloer. Op de plaat omarmt de zangeres wederom de dansbare, elektronische pop die haar heeft grootgemaakt. Hoewel de eerste single Stupid Love niet meteen veel indruk maakt, weet de popster het tij te keren met de tweede single Rain On Me, een duet met Ariana Grande. Naast Grande is ook Elton John op het album te horen. Lady Gaga heeft er twee jaar op moeten wachten door de maatregelen rond het coronavirus, maar onlangs trapte ze eindelijk de tour voor deze plaat af. De show in GelreDome is onderdeel van slechts zes concerten die ze in Europa geeft.

