MOJO heeft er vertrouwen in dat tweede Pearl Jam-concert wel doorgaat

Concertorganisator MOJO heeft er vertrouwen in dat het concert van Pearl Jam op maandagavond in de Ziggo Dome door zal gaan. Het optreden van een dag eerder werd een paar uur voor aanvang afgezegd wegens stemproblemen van zanger Eddie Vedder.

"We houden nog een kleine slag om de arm, maar op dit moment hebben we er vertrouwen in dat het concert van vanavond door zal gaan", laat een woordvoerder van MOJO aan NU.nl weten. Vedder staat in nauw contact met een kno-arts die hem adviseert over zijn gezondheid.