Pearl Jam zegt concert in Ziggo Dome toch af om stemproblemen Eddie Vedder

Het concert van Pearl Jam zondagavond in Ziggo Dome is op het laatste moment afgelast. Zanger Eddie Vedder heeft stemproblemen en kan daardoor niet optreden, meldt concertorganisator MOJO. Het concert van de rockgroep maandagavond in Ziggo Dome gaat vooralsnog wel door.

Door: onze nieuwsredactie

Voor het zondagavond afgelaste concert wordt geen vervangende datum geregeld. Mensen die een kaartje hebben, krijgen hun geld teruggestort, meldt MOJO.

Pearl Jam moest afgelopen week ook al shows in Wenen en Praag afzeggen vanwege stemproblemen van Vedder. Stof, hitte en rook van vuurtjes die vorige week tijdens een optreden op een Frans festival werden gestookt, waren op zijn stem geslagen.

MOJO hield er tot het laatste moment vertrouwen in dat het concert zondagavond kon doorgaan. "Ondanks alle inspanningen van iedereen heeft hij helaas nog steeds geen stem en is hij zodoende niet in staat om op te treden", aldus de concertorganisator.

Aanbevolen artikelen