Bijna de helft minder Britse artiesten op Europese festivals na Brexit

Britse bands en artiesten staan tijdens het eerste festivalseizoen na de Brexit een stuk minder vaak op Europese festivals. Best For Britain, een organisatie die campagne voerde tegen het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, rekende uit dat er dit jaar 45 procent minder Britse namen op festivalaffiches staan ten opzichte van 2017 tot en met 2019.

Door: onze entertainmentredactie

Volgens Best For Britain is dat een slechte zaak. "Op tournee hebben veel muzikanten ervaringen die hen vormen en krijgen ze de kans door te breken bij het grote publiek", zegt directeur Naomi Smith. Niet alleen is het voor Britse artiesten lastiger om naar Europa te gaan, ook zullen internationale muzikanten volgens Smith "extra goed nadenken voordat ze Glasgow of Londen toevoegen aan hun Europese tournees".

Artiesten en andere mensen werkzaam in de muziekindustrie geven al langer aan dat de Brexit het toeren door Europa moeilijker heeft gemaakt. Dat komt door visa en vergunningen die nu nodig zijn. Zo kon White Lies in Parijs niet beginnen aan een tournee omdat het niet op tijd was gelukt de papieren voor het vervoeren van de instrumenten te regelen.

Elton John ondertekende vorig jaar samen met ruim honderd andere Britse artiesten een open brief aan de overheid waarin werd gepleit voor visumvrij toeren. Ze kregen hun zin: in 19 van de 27 lidstaten van de EU is een overeenkomst gesloten waardoor muzikanten uit het VK weer zonder visum kunnen reizen.

