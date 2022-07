Amsterdamse shows Pearl Jam gaan volgens concertorganisator gewoon door

Concertorganisator MOJO heeft er vertrouwen in dat Pearl Jam zondag en maandag zoals gepland optreedt in de Amsterdamse Ziggo Dome. De Amerikaanse rockband annuleerde eerder de shows in Praag en Wenen vanwege stemproblemen van frontman Eddie Vedder.

Door: onze entertainmentredactie

"We gaan er vooralsnog van uit dat de shows in Amsterdam doorgaan", laat een woordvoerder aan ANP weten in reactie op het afgelaste concert in Praag van vrijdag. MOJO heeft contact gehad met de agent en het management van de groep.

De zanger van de groep zou afgelopen weekend tijdens een optreden in Frankrijk last van zijn keel hebben gekregen door stof, hitte en rook van vuurtjes die werden gestookt. Hierdoor was het onzeker of de shows in Amsterdam konden doorgaan. MOJO verwacht dus van wel.

De 57-jarige Vedder wordt al een paar dagen behandeld, maar is nog steeds niet opgeknapt. "Jullie kunnen ervan uitgaan dat we er alles aan doen om de situatie op te lossen", schreef de band donderdag op Instagram.

