Roxeanne Hazes en Nielson: deze artiesten doen ook mee aan Beste Zangers

Artiesten die elkaars nummers vertolken: begint op 11 augustus start een nieuw seizoen Beste Zangers. Onder anderen Nielson, Roxeanne Hazes en Claudia de Breij reisden af naar Sevilla in Spanje voor de opnames van het programma van de AVROTROS. NU.nl zet de zeven deelnemende artiesten voor je op een rij.

Door onze entertainmentredactie

Blanks

De 25-jarige Blanks wordt geboren als Simon de Wit en begint zijn carrière in 2013 op YouTube. De artiest heeft inmiddels meer dan 1,3 miljoen volgers op het platform. Daar maakt hij niet alleen nieuwe nummers met behulp van suggesties van zijn fans, maar steekt hij ook bekende nummers van andere artiesten in een nieuw (of juist oud) jasje. Zo haalt hij tien miljoen views voor een video waarin hij Better Now van Post Malone voorziet van een jaren 80-geluid. In 2021 verschijnt zijn eerste album, dat de titel Nothing Lasts Forever And That's Okay draagt. Nummers als Waves en OK To Cry werden al eens uitgeroepen tot 3FM Megahit.

Claudia de Breij

Claudia de Breij is vooral bekend als cabaretière, maar heeft ook als zangeres haar strepen verdiend. De 47-jarige artiest is vooral bekend van haar nummer Mag Ik Dan Bij Jou, dat in verschillende versies op Spotify al meer dan 36 miljoen streams heeft verzameld. Het nummer staat al sinds 2014 jaarlijks in de top honderd van de Top 2000 van Radio 2. Enkele jaren haalde Mag Ik Dan Bij Jou zelfs de top tien. Het nummer is niet het enige muzikale wapenfeit van De Breij. Zo heeft ze zeven albums op haar naam staan en bracht ze onder meer het duet Mis Je Zo Graag met Waylon uit.

Ferdi Bolland

Ferdi Bolland vormde samen met zijn broer Rob Bolland het duo Bolland & Bolland. De in Zuid-Afrika geboren broers scoren in de jaren zeventig al hits met hun eigen werk en leveren in de jaren tachtig grote hits voor andere artiesten. Zo scoort de Oostenrijkse zanger Falco grote internationale hits met nummers als Jeanny en Rock Me Amadeus, die door Bolland & Bolland zijn geschreven. In Nederland werken ze onder meer met Rob de Nijs, René Froger en Gerard Joling.

Bolland & Bolland stoppen rond 2001 met samenwerken, waarna Ferdi Bolland zijn eigen productiemaatschappij opricht. Zijn deelname aan Beste Zangers zorgde overigens voor een heropleving van het conflict tussen de broers. Rob Bolland beweert dat hij niet mee mag doen aan het programma, omdat hij ongeneeslijk ziek is. Het steekt hem dat zijn broer hem niet heeft laten weten dat hij wel meedoet.

Jaap Reesema

Jaap Reesema breekt in 2010 door bij het grote publiek na het winnen van de talentenjacht X Factor. Zijn debuutsingle Don't Stop Believin', een cover van Journey, wordt een hitje. De zanger verdwijnt na zijn overwinning al snel uit beeld, maar weet jaren later ineens succes te boeken in België. Hij werkt samen met producer Regi, onder meer bekend van Milk Inc., met wie hij onder de artiestennaam Jake Reese de nummer 1-hit Ellie scoort. Er volgen meerdere hits in België, waarna Reesema, nu weer onder zijn eigen naam, het duet Nu Wij Niet Meer Praten opneemt met de Vlaamse zangeres Pommelien Thijs. Dit nummer weet ook in Nederland de eerste plek in de hitlijsten te halen. Ook singles als Alles Komt Goed en Mijn Kleine Presidentje doen het in beide landen goed.

Nielson

Nielson, die wordt geboren als Niels Littooij, beleeft zijn doorbraak in 2012 bij het programma De Beste Singer-Songwriter Van Nederland. Hij moet de winst aan Douwe Bob laten, maar scoort wel een hit met Beauty & De Brains. Hij brengt succesvolle samenwerkingen uit met onder anderen Miss Montreal en BLØF en bestormt ook alleen de hitlijsten met Sexy Als Ik Dans. In 2018 brengt hij het album Diamant uit, waarvan de single IJskoud, met inmiddels bijna 60 miljoen streams op Spotify, een grote hit wordt. Voor zowel het album als het nummer ontvangt Nielson in 2019 een Edison. Sindsdien brengt hij verschillende singles uit, waarvan het nummer Ik Sta Jou Beter met Kris Kross Amsterdam ook weer succesvol blijkt.

Roxeanne Hazes

Roxeanne Hazes geniet al vanaf jonge leeftijd bekendheid als de dochter van André Hazes en brengt als kind al verschillende albums met haar broer André uit. Hierop brengen ze onder meer het werk van hun vader ten gehore. In 2017 begint ze haar solocarrière. Dan verschijnt de single Ik Was Toch Je Meisje. Het album In Mijn Bloed verschijnt enkele maanden later. Daarna doet de 29-jarige zangeres verschillende clubtours en verschijnen er nog singles als Kapot, Mama Was Een Klootzak en Bonnie & Clyde. In het najaar brengt Hazes een tweede soloplaat uit.

Sarita Lorena

De in Brazilië geboren zangeres Sarita Lorena verhuist op negenjarige leeftijd naar Nederland waar ze haar passie voor muziek verder ontdekt. In 2018 doet ze mee aan een talentenjacht van radiozender FunX. Tijdens haar deelname schrijft ze het nummer Denk Maar Niet. Vervolgens werkt ze samen met onder anderen Ronnie Flex en tekent ze een contract bij Sony. Ze brengt zowel in het Nederlands als in het Portugees muziek uit. In 2020 maakt ze samen met voetballers David Neres en Danilo het nummer Bem-Vindo Antony om de Braziliaanse speler Antony welkom te heten bij Ajax.

