Zwarte Cross-documentaire vanaf oktober in de bioscoop

De Zwarte Cross, het festival dat dit jaar 25 jaar bestaat, staat centraal in een documentaire die binnenkort te zien is. De bioscoopfilm heet Zwarte Cross: Vaak Bu-J Te Bang en gaat in oktober in première.

Door: onze entertainmentredactie

De film loodst de kijkers door de 25 jaar sinds het ontstaan van de Zwarte Cross in 1997. De documentaire is gemaakt door Floor van der Kemp en Lars Gierveld, die de mensen achter het festival volgden. Zo komt onder anderen 'Tante Rikie', de officieuze directrice die dit jaar afzwaaide, voorbij in de documentaire.

Het ontstaan van de Zwarte Cross wordt door de makers omschreven als "een jongensdroom" van twee vrienden, "die begon met 1.000 bezoekers op een veldje in Hummelo en uitgroeide tot een van de grootste festivals van Europa met jaarlijks 220.000 bezoekers".

De documentaire is geproduceerd door De Coproducent en gemaakt met medewerking van de organisatie, De Feestfabriek. De Feestfabriek heeft niet geholpen met de financiering, om de onafhankelijkheid te waarborgen.

In de film worden camerabeelden van de vader van medeoprichter Hendrik Jan Lovink getoond. Zijn vader legde de eerste Zwarte Cross vast en maakte ook in de jaren daarna veel beelden.

Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam vertoont de film als eerste. Wanneer de première precies zal zijn, is nog onduidelijk. Vanaf 9 oktober is de documentaire in 25 Pathé-bioscopen te zien en vanaf 24 oktober bij de streamingdienst Videoland.

0:58 Afspelen knop Zo nam de Zwarte Cross afscheid van 'Tante Rikie'

Aanbevolen artikelen