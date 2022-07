Pearl Jam annuleert optreden in Wenen, onzeker of shows in Amsterdam doorgaan

Pearl Jam heeft het concert van woensdagavond in Wenen afgezegd omdat frontman Eddie Vedder last heeft van zijn keel. Onduidelijk is nog wat de mogelijke gevolgen zijn voor de twee optredens in Amsterdam op zondag en maandag.

Door: onze entertainmentredactie

De 57-jarige zanger heeft de problemen opgelopen door de "hitte, stof en rook van vuur" tijdens een festivaloptreden in Parijs afgelopen zondag, schrijft de Amerikaanse band op Instagram.

De groep wordt vrijdag in Praag verwacht en zondag en maandag staan er concerten in de Amsterdamse Ziggo Dome op de agenda. Die zijn vooralsnog niet geannuleerd. In de verklaring zegt Pearl Jam echter niet hoe lang het gaat duren voordat Vedder is opgeknapt. "Dokters hebben naar hem gekeken en hij is behandeld, maar zijn stembanden zijn nog niet hersteld."

De band noemt het "vreselijk nieuws" en heeft hard gezocht naar alternatieven. "Ed wil graag spelen. Maar er is op dit moment geen keel beschikbaar."

De drie concerten die nog op het schema staan, zijn de laatste van de Europese tournee van Pearl Jam. Vorige maand stond de band ook op Pinkpop.

De band deelt met fans wat er aan de hand is. Beeld: Instagram/Pearl Jam

Aanbevolen artikelen