Limp Bizkit niet meer op tour vanwege gezondheid Fred Durst

Limp Bizkit zet een streep door alle concerten die ze dit jaar zouden geven in Europa. Zanger Fred Durst kampt met gezondheidsproblemen en mag voorlopig niet optreden van zijn arts, meldt de Amerikaanse band op zijn website . Limp Bizkit zou dit jaar ook twee keer naar Nederland komen.

Dat betekent dat de twee shows die de band in 013 in Tilburg zou geven niet doorgaan. Er stonden concerten gepland voor 30 juli en 2 september.

In een video geeft Durst zelf uitleg. "Ik heb wat onderzoekjes laten doen om te kijken of ik gezond ben. Tot mijn verrassing zei de dokter dat hij niet wil dat ik ga toeren en dat ik in de buurt moet blijven voor verder onderzoek."