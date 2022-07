Spiegelbeeld is eigenlijk Frans: Willeke Alberti begon carrière met vertalingen

Willeke Alberti stopt definitief met het geven van grote concerten. De zangeres blijft nog steeds in verzorgingstehuizen zingen, maar haar optreden dinsdagavond in het Concertgebouw is haar laatste echte concert. Daarmee komt een einde aan decennia hits van de zangeres. Vooral in haar beginjaren werden die vaak voor haar vertaald uit andere talen.

Door: Michiel Vos

Alberti begon in 2019 al voorzichtig met afscheid nemen van het toeren toen ze haar 75e verjaardag vierde met twee concerten in AFAS Live in Amsterdam. Daarna moest er een tournee langs de Nederlandse theaters volgen, maar die werd meermaals uitgesteld wegens het coronavirus. Dinsdagavond komt haar laatste toer ten einde met een concert in het Concertgebouw.

De zangeres bereikte in 1958 voor het eerst de Nederlandse hitlijsten met een duet met haar vader Willy Alberti. In de decennia daarna volgde een lange reeks aan hits. Een opvallend groot aandeel van haar bekendste nummers uit haar vroege succesjaren zijn vertalingen van nummers die al in een andere taal waren uitgebracht.

Spiegelbeeld (1963)

Willeke Alberti scoort in 1963 een van haar eerste grote hits met het nummer Spiegelbeeld, dat de tweede plaats in de hitlijsten haalt. Dit nummer heeft zelfs twee vertaalslagen doorgemaakt. Tekst- en liedjesschrijver Gerrit den Braber bewerkte het Franse nummer Tes Tendres Années van Johnny Hallyday naar het Nederlands. De Franse versie was echter ook al een herbewerking van het nummer Tender Years, gezongen door George Jones en geschreven door Darrell Edwards.

De Winter Was Lang (1964)

Een jaar later scoort Alberti zelfs een nummer 1-hit met De Winter Was Lang. Dit nummer werd door Den Braber vertaald vanuit het Engels. Het origineel heet namelijk Blue Winter en werd gezongen door Connie Francis. Hoewel dit nummer wel de hoogste positie in de hitlijsten haalde, is Spiegelbeeld door de jaren heen een grotere klassieker gebleken.

Beluister De Winter Was Lang op Spotify.

Mijn Dagboek (1964)

Ook het nummer Mijn Dagboek, waarin Alberti zingt over een relatie die na een ruzie is beëindigd, is van oorsprong niet een Nederlandse compositie. Het Duitse origineel heet In Meinem Kalender en werd geschreven door Karl Götz en Günter Loose en uitgevoerd door Manuela. Pi Veriss vertaalde het nummer naar het Nederlands, waarmee Alberti uiteindelijk de vierde plaats in de hitlijst haalde.

Dat Afgezaagde Zinnetje (1967)

Alberti doet door haar carrière heen geregeld een duet met haar vader en daar is Dat Afgezaagde Zinnetje uit 1967 er een van. Het nummer is een vertaling van Something Stupid, geschreven door Carson Parks. Parks bracht het samen met zijn vrouw uit in 1966, maar een jaar later werd het ook opgenomen door Frank Sinatra en zijn dochter Nancy. Rond dezelfde tijd deden Willy en Willeke Alberti hetzelfde. De versies van de Albertis en Sinatra's stonden zelfs tegelijk in de hitlijsten.

Het nummer kreeg in 2001 bekendheid bij een jongere generatie toen Robbie Williams het als single uitbracht in duet met Nicole Kidman.

Beluister Dat Afgezaagde Zinnetje op Spotify.

Gebabbel (1991)

Hoewel Alberti niet bekendstaat om het schrijven van haar eigen nummers, bracht ze door de jaren heen wel heel wat werk uit waarvan zij de eerste uitvoerende artiest was. Zo werden bekende nummers als Telkens Weer en Samen Zijn in het Nederlands geschreven en niet eerder door anderen uitgebracht.

In 1991 laat ze echter zien dat ze de truc van het vertolken van een goede vertaling nog niet is verleerd. Dan verschijnt het duet Gebabbel met Paul de Leeuw. Dit nummer heeft al vele versies gekend voordat Alberti en De Leeuw zich eraan wagen. Het origineel (Paroles, Paroles) is namelijk in het Italiaans en uitgevoerd door Mina en Alberto Lupo in 1972. Een jaar later geniet het nummer in het Frans nog meer bekendheid in een uitvoering van Dalida en Alain Delon.

De Leeuw en Alberti zijn niet het eerste koppel dat het nummer in het Nederlands zingt. Hun versie is namelijk een cover (met een knipoog) van het duet van Ramses Shaffy en Liesbeth List.

