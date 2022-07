Zwarte Cross noemt afscheid Tante Rikie 'emotioneel hoogtepunt' editie 2022

De Zwarte Cross-editie van 2022 zit er zondagavond weer op. Het hoogtepunt is volgens festivaldirecteur Ronnie Degen duidelijk: het afscheid van Tante Rikie, het gezicht van het festival in Lichtenvoorde.

Door: onze nieuwsredactie

Na ruim twee decennia zwaaide de 72-jarige festivaldirectrice op het podium samen met Frans Bauer af. "Het was een emotioneel moment. De gehele mensenmassa had een brok in de keel", vertelt Degen aan persbureau ANP.

Degen merkte dat alle bezoekers erg blij zijn dat het festival weer door kon gaan. "Het was even spannend, want we hadden maar zo'n vier à vijf maanden de tijd om het festival voor te bereiden. Normaal beginnen we veertien maanden van tevoren", vertelt Degen, die daarna ook het probleem van personeels- en leverancierstekort benoemt.

De directeur is de bezoekers dan ook enorm dankbaar voor hun enthousiasme en flexibiliteit. Veel van die bezoekers zijn boeren, maar over de situatie rond de stikstofcrisis neemt het festival geen standpunt in. "We hebben een heel breed publiek en iedereen is welkom, dus we houden ons in het midden."

De Zwarte Cross duurt tot en met zondagavond. Onder meer Dropkick Murphys, De Jeugd Van Tegenwoordig, Suzan & Freek en Typhoon staan op het affiche. De Dijk sluit het evenement zondagavond af. Over een week beginnen de voorbereidingen voor 2023 alweer. Dan is het festival van 20 tot en met 23 juli "We kunnen niet wachten", aldus Degen.

