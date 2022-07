Hoger beroep van rapper Murda in Turkije dient in najaar

Het hoger beroep van de Nederlands-Turkse rapper Murda over de inhoud van zijn songteksten dient komend najaar in Turkije. Dat laat zijn manager desgevraagd weten aan het ANP.

Wanneer het hoger beroep precies dient, is nog niet duidelijk. Ook is niet bekend of Murda erbij aanwezig zal zijn. De rapper is momenteel op tournee en was eerder dit jaar ook niet naar Turkije gereisd voor de zitting.