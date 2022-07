Zwarte Cross na twee jaar weer van start, directrice Tante Rikie zwaait af

De Zwarte Cross gaat donderdag weer van start, nadat het festival twee jaar op rij niet door kon gaan vanwege de coronamaatregelen. Onder meer DI-RECT, Snelle en De Dijk treden op bij de Zwarte Cross, dat tot en met zondag plaatsvindt op festivalterrein De Schans bij Lichtenvoorde (Gelderland).

Dit jaar staat het festival in het teken van de afzwaaiend leider 'Tante Rikie', echte naam Rikie Nijman. Ze is al 25 jaar de mascotte van Zwarte Cross en haar beeltenis is ook te zien in het logo. In 2019, op haar zeventigste verjaardag, liet ze weten dat de editie van 2020 haar laatste zou zijn. Door de coronacrisis is dit uitgesteld tot 2022.