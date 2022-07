Eminem brengt op 5 augustus een tweede greatest hits-album uit. Dat laat de 49-jarige rapper op Twitter weten. Ook staat een niet eerder uitgebracht nummer op het album.

Op de plaat, genaamd Curtain Call 2, staan onder meer hits van studioalbums die Eminem de afgelopen jaren heeft uitgebracht. Ook bevat het album soundtracks waaraan de artiest heeft meegewerkt.

In 2005 bracht Eminem al Curtain Call: The Hits uit. Op die plaat staan hits als Lose Yourself, Without Me, The Real Slim Shady, Stan en Just Lose It. Van het album werden meer dan tien miljoen exemplaren verkocht in de Verenigde Staten.