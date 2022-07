The Rolling Stones bedanken op Twitter hun Nederlandse fans voor een "geweldige avond". Donderdagavond stond de Britse band op het podium van de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Het concert stond gepland op 13 juni, maar werd uitgesteld omdat leadzanger Mick Jagger corona had. Het was de eerste keer in vijf jaar dat The Stones in Nederland waren.

"Bedankt Amsterdam! Dat was een geweldige avond - uiteindelijk is het ons gelukt!!", schrijft de band op Twitter.

De 78-jarige zanger had zich overduidelijk ingelezen in het Nederlandse nieuws. Aan het begin van het concert zei hij in het Nederlands dat hij blij was dat zijn fans donderdagavond in de ArenA waren en niet bij een concert van Frans Bauer.

Daarmee verwees hij naar een filmpje van een teleurgestelde fan die vol emotie reageerde, nadat de show werd geannuleerd toen Jagger vlak voor het concert positief testte op corona. "Ik ga voortaan naar Frans Bauer, die is altijd gezond", klonk het toen.

Ook ging de zanger volgens een aantal fans op Twitter in op de situatie rondom de boeren in Nederland. "Zijn er ook boeren in de zaal?", vroeg Jagger, ook nu weer in het Nederlands. Daarop zei hij dat hij hoopte dat die boeren dan in ieder geval niet de wegen zouden blokkeren na afloop van het concert.