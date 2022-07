Een plaat van Bob Dylan is donderdag voor ruim 1,7 miljoen euro geveild door veilinghuis Christie's in Londen. Het gaat om de enige recente opname van het nummer Blowin' In The Wind.

Het nummer uit 1962 werd in 2021 eenmalig opnieuw opgenomen. In de tussentijd heeft Dylan het nooit in de studio gezongen. De unieke plaat is opgeborgen in een houten kast. Daarin staan de handtekeningen van de Grammy-winnende zanger, producer Joseph Henry 'T Bone' Burnett III en mastering engineer Jeff Powell.

De geschatte opbrengst van de plaat lag op 1,4 miljoen euro. In de omschrijving van het stuk staat dat Dylan het nummer, één van zijn grootste hits, in ongeveer tien minuten heeft geschreven in een café in New York.