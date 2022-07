Nadat de films Rocketman en Bohemian Rhapsody de muziek van Elton John en Queen ook bij jongere generaties aan de man had gebracht, is er nu de film Elvis van Baz Luhrmann. Maar jongeren op TikTok hebben het vooral over de problematische kanten van Elvis Presley, die in de film amper aan bod komen. Jongeren beschuldigen hem van culturele toe-eigening en grooming.

"Ronduit spectaculair", "een briljant verteld waargebeurd verhaal" en "een film die de essentie van Elvis prachtig weergeeft"; het zijn zomaar wat van de superlatieven die de ex-vrouw, dochter en kleindochter van Presley voor de film Elvis overhebben.

Hoewel de familie niet direct betrokken was bij het maken van de film over Presley (gespeeld door Austin Butler) en zijn band met manager Colonel Tom Parker (een rol van Tom Hanks), zijn ze wel aanwezig bij verschillende promotie-evenementen rondom de release.

De goedkeuring van de familie Presley lijkt automatisch te betekenen dat serieuze kritische noten over 'The King of Rock-'n-Roll' ontbreken in de film. Dat is dan ook de kritiek van jongeren op TikTok. Zij spreken over culturele toe-eigening (het overnemen van elementen van een andere cultuur, vaak door een dominante cultuur), waar Presley zich schuldig aan zou hebben gemaakt, en het feit dat hij een relatie kreeg met zijn uiteindelijke echtgenote Priscilla toen zij pas veertien jaar oud was.

'The King' zou zich zwarte muziek hebben toegeëigend

In Elvis is te zien hoe Presley opgroeit in een buurt waar voornamelijk zwarte mensen wonen: daar ontstaat zijn liefde voor 'zwarte' muziek. De artiest is veel te vinden op Beale Street, een straat in Memphis die bekendstaat om de vele iconische bluesbars. Er worden al decennialang discussies gevoerd over Presleys gebruik van muzikale elementen die traditioneel aan de zwarte gemeenschap toebehoorden.

Presley schreef gedurende zijn carrière weinig van zijn muziek zelf en nam veel nummers op die oorspronkelijk werden uitgevoerd door zwarte artiesten, die een veel minder groot bereik hadden. De artiest brak door in een tijd waarin de Verenigde Staten nog verdeeld waren door raciale segregatie. Zwarte artiesten kregen toen zeker niet dezelfde kansen als witte muzikanten.

Zo werd Hound Dog, dat eerder werd opgenomen door de zwarte artiest Big Mama Thornton, pas echt een grote hit toen Presley zich eraan waagde. Critici - door de jaren heen en nu ook op TikTok - zeggen dat Presley er stelselmatig vandoor ging met de muziek van zwarte artiesten voor zijn eigen gewin, zonder hun hier genoeg credit voor te geven. Maar in de film is te zien dat Presley veel respect had voor de muzikanten, wier muziek hij ook aan een wit publiek voorstelde. Bovendien onderhield hij goed contact met de artiesten.

Muzikante Dara Tucker, die op TikTok ook lesjes muziekgeschiedenis geeft, wijst erop dat Presley zichzelf nooit neerzette als de 'King' van zijn genre. In een interview in 1957 zei hij zeker niet de uitvinder van rock-'n-roll te zijn en zei hij dat niemand het genre zo goed kan vertolken als zwarte artiesten.

Professor Michael T. Bertrand, die het boek Race, Rock and Elvis schreef, zegt dat er geen twijfel over mag bestaan dat Presley veel heeft geprofiteerd van muziek van zwarte Amerikanen. Hij voegt daaraan toe dat het vooral de muziekindustrie van die tijd was - in een tijd van raciale segregatie - waarin Presley werd geëerd als de enige echte, terwijl zijn zwarte collega's lang niet de eer kregen die ze verdienden.

Austin Butler speelt de rol van Elvis Presley in de film Elvis van Baz Luhrmann. Austin Butler speelt de rol van Elvis Presley in de film Elvis van Baz Luhrmann. Foto: BrunoPress

Jonge generatie valt over leeftijdsverschil en 'grooming'

In de film wordt het begin van de relatie tussen Elvis en Priscilla vooral romantisch voorgesteld. Regisseur Luhrmann omzeilt behendig het benoemen van het leeftijdsverschil tussen de twee. Als Presley op 24-jarige leeftijd in Duitsland zit voor dienst in het leger, is Priscilla nog maar 14 jaar oud - een feit waar de jonge generatie TikTokkers niet omheen kan.

"Ik zou de film wel willen zien, maar Elvis ontmoette zijn vrouw toen ze veertien was. (...) Ik weet dat de man dood is, maar ik kan de film hierdoor niet gaan kijken", schrijft een jonge TikTok-gebruiker, die enkele miljoenen views en meer dan 250.000 likes krijgt voor haar post.

Er zijn meer gebruikers die de geschiedenis tussen Elvis en Priscilla beschrijven als grooming - het bouwen van een vertrouwensband met een minderjarige om die vervolgens te exploiteren. Zo vertelden vrienden van Presley destijds dat hij toegaf haar naar zijn ideaalbeeld te stileren qua kleding, make-up en haarstijl, om haar zo klaar te stomen als zijn bruid. Priscilla noemde zichzelf later in een interview Presleys "persoonlijke, levende pop".

Kritiek heeft geen invloed op streaming- en bioscoopcijfers

Dat er online flink wat kanttekeningen worden geplaatst bij de manier waarop Presley in deze film wordt geëerd, betekent overigens niet dat Elvis geen commercieel succes is. De film heeft wereldwijd inmiddels al ruim 124 miljoen dollar (ruim 122 miljoen euro) opgebracht.

Ook op muziekstreamingdiensten is het effect van de film te zien: een week na de release gingen de streamingcijfers van de muziek van Presley volgens Billboard met 53 procent omhoog ten opzichte van de week ervoor.

Een hernieuwde interesse in de muziek van 'The King' is er dus wel degelijk. Maar ook vooral interesse in wie Presley eigenlijk was.