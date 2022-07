Drie liedjes van Michael Jackson zijn van Spotify en andere streamingdiensten gehaald. Het gaat om tracks van het in 2010 verschenen album Michael, schrijft Entertainment Weekly woensdag. De nummers zijn verwijderd omdat Jackson er vermoedelijk niet op te horen is.

Het gaat om de nummers Keep Your Head Up en Breaking News. Ook Monster, de track waarop rapper 50 Cent te horen is, is niet meer te vinden in de tracklist van het album op streamingdiensten als Spotify en Apple Music.

Er is al langer veel te doen over de nummers. Een fan begon in 2014 een rechtszaak tegen de erven van de zanger en Sony Music, het label dat Michael postuum had uitgegeven. Volgens de fan waren zij ervan op de hoogte dat niet Jackson, maar een imitator op de plaat te horen is. De erven van de artiest en Sony ontkenden het niet, maar zeiden er niets van af te weten.

De rechter haalde daarom een streep door de zaak. Toch zijn de liedjes nu alsnog verwijderd van de streamingdiensten.

"Dit is de makkelijkste en beste manier om deze kwestie achter ons te laten", laat Sony Music in een verklaring weten. "We willen de focus leggen op bestaande en nieuwe projecten die het werk van Michael eren." De platenmaatschappij zegt dat de verwijdering van de drie nummers niet betekent dat er inderdaad een imitator op te horen is.

Michael werd in 2010 uitgegeven, een jaar na het overlijden van Jackson. Het album bevat tien nummers die hij nog niet eerder had uitgegeven. Op de drie tracks na zijn de andere liedjes op de plaat nog wel gewoon te streamen.