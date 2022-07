Mick Jagger is weer gezond en dus staan The Rolling Stones vanavond toch in de Johan Cruijff ArenA. Een maand geleden stonden fans al te wachten toen bleek dat de zanger besmet was met corona. Iedereen keerde teleurgesteld terug naar huis. Volgens recensenten die de rest van de tournee hebben gezien, is het optreden gelukkig het wachten waard.

München - Billboard - Vijf sterren

"The Stones zijn nog steeds een fantastische live-act, zo blijkt in München tijdens het tweede optreden van de tournee. Jagger is misschien wel wat ouder, maar hij domineert het podium nog steeds. Een podium dat versiert is met grote vleugels aan beide zijden en een lange catwalk over de vloer van het stadion. (Hij zou minder kunnen bewegen, maar hij kiest er duidelijk voor dat niet te doen). (Keith) Richards en (Ron) Woods bewegen weliswaar minder, maar spelen net zo goed als ze altijd deden."

Liverpool - The Guardian - Vijf sterren

"Brown Sugar, hun op een-na-meest gespeelde nummer ooit, is recent met pensioen gegaan. Het nummer refereert aan slavernij en seksualiteit en past niet meer in de tijdsgeest. Maar dat zit de speellijst van The Stones niet in de weg: de lijst reikt van de single I Wanna Be Your Man (uit 1963, geschreven door John Lennon en Paul McCartney) als een ode aan Liverpool, tot de single Living in a Ghost Town uit 2020."

"Dan gaat het door naar Gimme Shelter met afbeeldingen van bombardementen in Oekraïne, die ons herinneren aan hoe dichtbij de oorlog nu is. Als het concert twee uur bezig is en Jagger nog steeds op en neer springt, gaat hij van Jumpin' Jack Flash naar Satisfaction, een nummer waarvan hij in zijn dertiger levensjaren nog zei het liever niet te zingen."

Londen - Metro - Vijf sterren

"Twee uur lang staat de bijna tachtigjarige Jagger zingend, springend en swingend op het enorme podium en trekt de tienduizenden fans mee in een setlist vol hits. Hij kleedt zich meerdere malen om en maakt grappen over hoe het evenement wel eens een 'superspreader-event' zou kunnen worden."

"De band brengt een tranen trekkend eerbetoon aan overleden drummer Charlie Watts, die overleed in augustus, en neemt het emotionele publiek mee aan de hand van beelden van de muzikant. "We hebben zestig jaar met Charlie gespeeld en we missen hem ontzettend. Daarom dragen we deze show op aan hem", aldus Jagger."

