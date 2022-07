Maroon 5 heeft een omstreden Japanse vlag van de website gehaald nadat het tot boze reacties in Zuid-Korea leidde. Zuid-Koreaanse media melden dat de vlag is vervangen door een foto van de band.

De vlag van de Rijzende Zon was te zien op het logo van de nieuwe wereldtournee die Maroon 5 maandag aankondigde. De Amerikaanse band geeft dit najaar veel optredens in Azië. De vlag bestaat uit een grote rode cirkel waar, tegen een witte achtergrond, langwerpige rode banen uit komen.

De afbeelding is omstreden omdat het een belangrijk symbool was tijdens het Japanse Keizerrijk. Vooral in Zuid-Korea is dit pijnlijk: het land was van 1910 tot 1945 geannexeerd door Japan. Ook in Nederland wordt de vlag, vooral door Nederlanders die tijdens de Tweede Wereldoorlog in jappenkampen zaten, nog geassocieerd met de Japanse agressie uit die periode.

Maroon 5 is populair in Zuid-Korea, waar de afbeelding tot veel commotie leidde. Fans stelden online dat het gebruik van de vlag een belediging voor de Koreaanse fans was. Koreaanse wetenschappers schreven zelfs een brief aan de groep met het verzoek de afbeelding te verwijderen. De Amerikaanse band speelt op 30 november in Seoel, in een stadion met 30.000 plaatsen.

Critici hebben de afgelopen jaren ertoe opgeroepen de vlag van de Rijzende Zon te verbieden. Sommige Zuid-Koreaanse politici vergeleken het symbool zelfs met het hakenkruis van de nazi's.