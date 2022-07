De reeks afscheidsconcerten van De Dijk wordt verder uitgebreid. De band zou al op 24 september en 1, 2 en 3 oktober optreden, maar daar komt nu ook nog een show op 23 september bij. Volgens het agentschap van De Dijk zal het bij deze vijf concerten blijven.

De kaartverkoop gaat vrijdag van start. De eerder aangekondigde shows op 1, 2 en 3 oktober zijn al uitverkocht, maar voor 24 september zijn ook nog tickets verkrijgbaar.

De Dijk-frontman Huub van der Lubbe (69) kondigde vorige maand aan dat de band na 41 jaar stopt. De zanger wil stoppen omdat hij nog andere dingen met zijn leven wil doen en de verrassing eraf is. Hij maakte daarbij duidelijk dat het zijn beslissing was en dat zijn bandleden nog wel hadden willen doorgaan.

De groep, vernoemd naar de Amsterdamse Zeedijk, scoorde hits als Bloedend Hart, Mag het licht uit en Als ze er niet is. De groep won diverse prijzen, zoals de Zilveren Harp in 1987, de Gouden Harp in 1993, de Edison Oeuvreprijs in 2005 en de Popprijs in 2008.