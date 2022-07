R. Kelly krijgt niet langer extra permanente beveiliging in de gevangenis. Eerder werd die maatregel ingesteld om te voorkomen dat de zanger zich van het leven zou beroven. Amerikaanse officieren van justitie laten dinsdag weten dat de maatregel niet langer nodig is, meldt Reuters.

Volgens de verklaring van de officieren is de maatregel opgeheven Kelly na een medisch onderzoek. Zo'n onderzoek werd ook verricht voordat werd besloten dat hij extra in de gaten gehouden moest worden. De 55-jarige zanger werd vorige week veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertig jaar.

De extra beveiliging bij Kelly's cel werd dinsdagochtend opgeheven. Eerder liet Kelly's advocaat al weten dat de artiest een aanklacht had ingediend, omdat hij zelf stelt niet suïcidaal te zijn. Ondanks het stopzetten van de maatregel, wil Kelly die aanklacht volgens zijn advocaat doorzetten. Volgens Kelly was de extra beveiliging alleen ingesteld omdat hij beroemd is.

Kelly werd vorig jaar schuldig bevonden aan onder meer het leiden van een organisatie die het doel had vrouwen en meisjes te misbruiken. De I Believe I Can Fly-zanger wordt al jaren beschuldigd van seksueel wangedrag. Kelly heeft alle beschuldigingen, die teruggaan tot de jaren negentig, altijd ontkend.

