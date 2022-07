De Haagse band Goldband zal in de zomermaanden gewoon blijven optreden. Dat het been van zanger Boaz Kok na een sprong van het podium op Rock Werchter in het gips zit, houdt de groep niet tegen. Dat beklemtoonde Kok dinsdag in het NPO Radio 1-programma De Nieuws BV.

"We gaan gewoon spelen", aldus Kok. "Bij Down The Rabbit Hole afgelopen zondag kreeg ik een kniestepje. Maar er zijn zoveel opties: krukken, rolstoelen, krukjes. We gaan gewoon spelen."

Ook tijdens het incident zelf bleef Kok ondanks de pijn gewoon doorgaan met zingen. "Ik merkte wel dat er iets mis was", herinnert de zanger zich. "Maar ik dacht: ik ga gewoon door. Er zijn mensen aan het luisteren die iets verwachten van dit optreden."

Pas nadat het concert afgelopen was, voelde de Haagse frontman de pijn. "Naar omstandigheden gaat het goed", voegt hij daaraan toe. "Ik lig met mijn been omhoog, het is mooi weer en ik heb een lekker koffietje. Mijn vriendin zorgt heel goed voor me."

Kok liep de breuk op toen hij op het Belgische festival een sprong van het podium maakte. Hij deed dat tijdens het toepasselijke nummer Noodgeval en belandde enkele meters lager op de grond. Kok werd enige tijd op het podium verzorgd terwijl hij al liggend op zijn rug doorzong.