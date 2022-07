Het drukbezochte festival Down the Rabbit Hole had afgelopen weekend te kampen met meerdere last-minute afzeggingen, onder meer wegens coronabesmettingen. Een optreden gaat wel vaker niet door op het laatste moment, maar corona heeft die kans vergroot. Wat gebeurt er als een artiest vlak voor het geplande optreden geen acte de presence op een festival kan geven?

Ze hadden zich er waarschijnlijk enorm op verheugd: het muziekduo Sleaford Mods mocht afgelopen vrijdag een van de podia op Down the Rabbit Hole openen. Helaas ging hun optreden niet door en was de eer aan Personal Trainer.

En zo waren er afgelopen weekend nog een aantal last-minute wijzigingen in de programmering van het festival. In de crew van singer-songwriter Clairo en Kae Tempest waren meerdere coronabesmettingen en ook de dj-set van Maribou State kon vrijdag niet doorgaan.

Maar gaten in de programmering vielen er niet. In plaats van Clairo was Son Mieux te zien en David Vunk draaide op het podium een set in plaats van Maribou State.

Vunk stond al geprogrammeerd, maar draaide daarom een extra set, legt Bente Bollman van MOJO uit aan NU.nl. Son Mieux had nog geen plekje in de programmering van het festival, maar werd à la minute geboekt. "Het hangt af van het moment dat het optreden wordt geannuleerd en wat je dan nog kunt. In dit geval was dat echt op het laatste moment, dus dan zijn de mogelijkheden beperkter."

De bookers van Down the Rabbit Hole zijn direct in de tourplannen van bands en artiesten gedoken om te kijken wie er nog beschikbaar waren. "Het is een kwestie van bellen en kijken of iedereen kan, dus ook de crew en techniek. Er wordt enorm snel geschakeld dankzij ons grote netwerk en we zijn blij dat dit goed is gelukt. Het kan ook voorkomen dat het niet mogelijk is en dat er een gat zit in het blokkenschema."

'Artiesten kunnen niet op de reservebank zitten'

Door corona is de kans groter geworden dat een optreden toch niet meer door kan gaan. Festivals kunnen gelukkig weer plaatsvinden, maar niemand mag natuurlijk besmet op het podium staan. Daarom bedenkt de organisatie wel wie er mogelijk een goede vervangende act kan zijn.

Geboekt worden ze pas als er daadwerkelijk een gat in de programmering valt. "We kunnen artiesten niet op een reservebank houden, dus concreet boeken doen we nog niet. Daarbij is het onmogelijk om voor tachtig acts een vervanger te bedenken."