De muziek van David Crosby, Stephen Stills & Graham Nash is weer te streamen via Spotify. Vijf maanden geleden verzochten de drie mannen hun labels nog om hun muziek van Spotify te halen ter ondersteuning van het besluit van Neil Young om de streamingdienst te verlaten.

De muziek van gelegenheidsformatie Crosby, Stills & Nash, die meermaals samenwerkte met Young, is sinds afgelopen zaterdag weer te beluisteren via Spotify. De opbrengsten van hun streams gaan voor de komende maand naar goede doelen die zich inzetten in de strijd tegen het coronavirus, meldt Billboard.

Young verliet Spotify in februari naar aanleiding van de podcast van Joe Rogan, waar desinformatie over het coronavirus in zou worden verspreid. "We steunen Neil en we zijn het met hem eens dat er gevaarlijke desinformatie wordt uitgezonden in de Joe Rogan-podcast op Spotify", lieten Crosby, Stills en Nash weten in een gezamenlijke verklaring.

"Hoewel we altijd alternatieve standpunten waarderen, heeft het bewust verspreiden van desinformatie tijdens deze wereldwijde pandemie dodelijke consequenties."