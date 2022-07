R. Kelly staat onder permanente bewaking in zijn cel om te voorkomen dat de r&b-zanger een einde aan zijn leven maakt, laat zijn advocaat Jennifer Bonjean weten aan CNN. De 55-jarige artiest werd eerder deze week tot dertig jaar cel veroordeeld in de misbruikzaak tegen hem in New York.

Bonjean zegt dat de zanger, voor zover zij weet, niet suïcidaal is. Kelly zou er wel bang voor zijn geweest dat hij onder permanente bewaking zou komen te staan.

"De ironie is dat permanente bewaking voor mensen die niet suïcidaal zijn eigenlijk meer schade aanricht", meent de advocaat. De keuze voor deze vorm van bewaking zou zijn gemaakt omdat het om een bekende persoon gaat, schrijft CNN.

Kelly werd vorig jaar schuldig bevonden aan onder meer het leiden van een organisatie die het doel had vrouwen en meisjes te misbruiken. De I Believe I Can Fly-zanger wordt al jaren beschuldigd van seksueel wangedrag.

Kelly heeft alle beschuldigingen, die teruggaan tot de jaren negentig, altijd ontkend.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).