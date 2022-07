Er komt een officiële biografie over de vorig jaar overleden Rolling Stones-drummer Charlie Watts. Het boek Charlie's Good Tonight: The Authorised Biography of Charlie Watts verschijnt op 11 oktober, meldt het Amerikaanse muziekblad Rolling Stone vrijdag.

Muziekjournalist Paul Sexton heeft The Rolling Stones de afgelopen dertig jaar gevolgd. Hij kreeg toestemming van de band en de familie van Watts om het boek uit te brengen.



De biografie begint met voorwoorden van Stones-collega's Mick Jagger en Keith Richards. Zij zijn geïnterviewd over Watts, net als de andere bandleden, familieleden en andere muzikanten.

"Onze goede vriend Charlie Watts was niet alleen een fantastische drummer, maar ook een geweldig mens", laat de band in een reactie op de biografie weten. "Hij was grappig en gul, was een man met een goede smaak en we missen hem vreselijk."

Watts overleed vorig jaar augustus op tachtigjarige leeftijd. Hij drumde sinds 1963 bij The Rolling Stones.