Davina Michelle heeft woensdag haar evenbeeld onthuld in Madame Tussauds Amsterdam. De zangeres is zittend afgebeeld in een zwarte outfit en staat in het muziekgedeelte van het wassenbeeldenmuseum.

De zangeres krijgt een plek naast Beyoncé en tegenover zanger Guus Meeuwis. "Bezoekers kunnen bij Michelle zitten voor een piano alsof ze samen met haar muziek aan het maken zijn", meldt het museum.

Davina Michelle reisde in oktober naar Londen om te poseren voor de makers. Ze heeft zelf meegedacht over de uitvoering, waaronder de make-up, pose en kleding. De outfit droeg ze vorig jaar tijdens een show.

"Een Nederlandse zangeres ontbreekt al jaren op onze muziekafdeling en Davina vult met haar dynamische beeld en kleurrijke set deze leegte perfect op", zegt general manager Quinten Luykx van Madame Tussauds.



Michelle zegt zelf dat ze het "niet geloofde" de enige Nederlandse zangeres te zijn met een beeld in het Amsterdamse museum. "Er zijn nog ongelofelijk veel zangeressen in Nederland die zo'n beeld verdienen. Ik vond het bizar om te horen dat Anouk er nog niet een had bijvoorbeeld. Maar misschien is dit een stap in de goede richting."

De laatste jaren kwamen er verschillende nieuwe wassen beelden bij, van onder anderen styliste Nikkie de Jager. Madame Tussauds besloot ook enkele beelden te verwijderen. Zo zijn de evenbeelden van Ali B en Marco Borsato uit de collectie gehaald omdat zij worden verdacht van seksueel grensoverschrijdend gedrag tijdens opnames van het programma The voice of Holland.