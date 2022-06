Ashton Irwin, drummer van de band 5 Seconds Of Summer, is maandagavond tijdens een concert naar het ziekenhuis afgevoerd, omdat hij last had van oververhitting. Het optreden van de Australische band moest worden afgebroken door het incident. De band laat op Instagram weten dat het beter gaat met Irwin.

De show in Houston moest voortijdig worden afgebroken toen Irwin instortte en van het podium moest worden gedragen.

In het ziekenhuis werd hij onderzocht en bleek dat de drummer oververhit was. Inmiddels voelt Irwin zich beter. Hij moet nog wel uitrusten en daarom stelt 5 Seconds Of Summer ook hun show van dinsdagavond uit.

5 Seconds of Summer scoorde in Nederland hits met de singles Youngblood en Who Do You Love?, een samenwerking met The Chainsmokers. In 2015 en 2016 traden ze op in de Amsterdamse Ziggo Dome.