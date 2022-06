Niet de nieuwe single van Beyoncé of een van de nummers van het vorige week verschenen album van Drake is momenteel het meest geluisterde nummer op Spotify in de Verenigde Staten. Dat is de single Glimpse Of Us van Joji. Wie is deze Japanse artiest?

Alle ogen waren vorige week op Beyoncé gericht toen ze haar comeback maakte met Break My Soul. Het nummer is de eerste single van het album Renaissance, de opvolger van Lemonade uit 2016. Hoewel dat nummer het op Spotify niet onverdienstelijk doet met 21 miljoen streams in enkele dagen en een plek in de lijst met meest beluisterde nummers van het moment, moet ze Joji ruimschoots voor zich laten.

Zijn single Glimpse Of Us verscheen op 10 juni en gaat sindsdien als een speer. Op Spotify is de pianoballad al goed voor 126 miljoen streams. In de Verenigde Staten haalt het nummer momenteel ruim 1,6 miljoen streams per dag, wat meer is dan welk nummer dan ook.

In de wereldwijde lijst moet Joji momenteel alleen Harry Styles en zijn megahit As It Was voor zich dulden. Ook in Nederland is de van oorsprong Japanse artiest aan een opmars bezig. Glimpse Of Us staat op het moment van schrijven op een vijftiende plaats in de Spotify-lijst met een kleine 100.000 streams per dag.

Van comedyvlogger naar zanger

Hoewel het de eerste keer is dat Joji zo'n grote hit scoort in officiële hitlijsten (in Australië en Nieuw-Zeeland is het een nummer 1-hit en ook de top 10 van de Amerikaanse Billboard Hot 100 is bereikt), zijn streamingsuccessen op Spotify hem niet vreemd. Met zijn twee albums Ballads 1 en Nectar haalde hij al honderden miljoenen streams, met als uitschieter het nummer Slow Dancing In The Dark met ruim 850 miljoen afspeelbeurten.

De 29-jarige artiest, die voluit George Kusunoki Miller heet, wordt in Osaka in Japan geboren en verhuist op achttienjarige leeftijd naar de Verenigde Staten. Daar begint hij een carrière als YouTuber en komiek met het bekende account Filthy Frank. De volgers en views op YouTube stromen binnen dankzij de vaak grove humor in de filmpjes, dus Joji begint niet helemaal zonder volgers aan zijn muzikale avontuur.

In die tijd is Joji ook al met muziek bezig, maar op een geheel andere manier. Als Pink Guy brengt hij satirische hiphop uit. Hij kondigt eind 2017 aan te stoppen met Filthy Frank en Pink Guy, vooral wegens gezondheidsproblemen. Hij lijdt aan een neurologische aandoening waardoor hij bij veel stress toevallen kan krijgen.

Relatieperikelen op TikTok

Joji gooit het roer om en richt zich vanaf 2018 op zijn muzikale carrière. Waar het geluid op zijn eerste twee albums vooral elektronisch van aard is, klinkt Glimpse Of Us meer akoestisch. Op het nummer bezingt hij hoe hij de ogenschijnlijk perfecte partner heeft gevonden, maar dat hij in zijn hoofd nog steeds bezig is met zijn ex.

Het onderwerp van het nummer krijgt veel aandacht op TikTok. Veel jonge gebruikers maken video's met het lied op de achtergrond waarin ze (vaak grappend) hun eigen relatie in twijfel trekken. "Het is mijn grootste nachtmerrie dat mijn vriend zich kan verplaatsen in dit nummer", is een regelmatig gehoorde kreet.

Hoewel Joji kritiek krijgt over de songtekst ("Waarom zou je een nieuwe relatie aangaan, als je er overduidelijk niet klaar voor bent?"), legt dit hem geen windeieren, want mede door de trend op TikTok kan Beyoncé voorlopig niet aan zijn huidige streamingcijfers tippen.