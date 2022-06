Silk Sonic, de muzikale samenwerking tussen Bruno Mars en Anderson .Paak, was zondagavond de grote winnaar op de BET Awards. Ze namen de muziekprijs in drie categorieën mee naar huis. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de beste zwarte Amerikaanse artiesten, acteurs en makers.

Silk Sonic won in de categorie Best Group en Album of the Year met de plaat An Evening With Silk Sonic. .Paak kreeg ook de prijs in de categorie Director of the Year voor de videoclips die hij voor Silk Sonic heeft geregisseerd.

Jazmine Sullivan werd verkozen tot beste vrouwelijke artiest. Ook Kendrick Lamar viel in de prijzen. Hij won de prijs voor beste mannelijke artiest en beste videoclip. Die laatste kreeg hij voor de video bij het nummer Family Ties met Baby Keem. Will Smith won de prijs voor beste acteur en de award voor beste film ging naar King Richard.

Onverwachts liet ook Ye zich zien tijdens de uitreiking. Hij overhandigde Diddy de Lifetime Achievement-prijs. Verder waren er optredens van onder anderen Lil Wayne, Lizzo, Chance the Rapper en Joey Bada$$.