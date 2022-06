Mart Hoogkamer droomt groot: de zanger begint in het najaar aan een theatertournee, maar hoopt in de toekomst op nog grotere podia. Hij zou graag De Kuip of de Johan Cruijff ArenA willen vullen met publiek, zegt de 24-jarige artiest in gesprek met De Telegraaf.

"Dat zijn plannen die over vijf jaar misschien realistisch zijn. Maar net als vroeger, je moet ergens in geloven en er vol voor gaan, anders kom je er nooit", aldus de zanger.

Onlangs stond Hoogkamer, bekend van de hit Ik ga zwemmen, twee keer in een uitverkocht Ahoy. Eind dit jaar gaat hij dus op tournee en dat doet hij met de band die normaal gesproken met André Hazes toert. Hoogkamer weet nog niet wat er met de band gaat gebeuren als Hazes, die al enige tijd niet meer optreedt, weer terugkeert op het podium.

"Ik heb ervan geproefd om met ze te spelen en wil alleen maar meer met ze gaan doen. In Ahoy waren ze ook zó goed, toen ik daar twee keer optrad. Maar goed, het is moeilijk te zeggen dat het nu mijn band is. Ze spelen namelijk ook voor andere artiesten. We hebben er nog niet over gesproken hoe Micky (Fisser, drummer van de band, red.) erin staat als André weer gaat beginnen. Wat ik wel weet, is dat we het nu heel leuk met elkaar hebben", aldus de zanger.

Nu hij is doorgebroken, ontdekt Hoogkamer ook de keerzijden van roem: tijdens optredens kreeg hij al bier naar zijn hoofd gegooid. "Mensen beseffen niet hoe onprettig het is om een glas bier over je heen te krijgen. Op het moment dat het gebeurt, is het heel erg vernederend. Als je een vol biertje op je microfoon krijgt, kan je de pech hebben dat je voortanden eruit liggen."