J-Hope, prominent lid van de succesvolle Koreaanse boyband BTS, heeft zijn eerste soloproject aangekondigd. In juli brengt de popster een album, getiteld Jack In The Box, en een single uit, melden Zuid-Koreaanse media.

De single, waarvan de titel nog niet bekend is gemaakt, zal op 1 juli verschijnen. Het album komt halverwege juli uit. Volgens Weverse, een platform voor fans van K-pop, wil J-Hope verder groeien als artiest en met dit project die ambitie vormgeven.

BTS kondigde eerder dit jaar aan dat de leden van de band zich in de komende tijd zullen focussen op soloprojecten. Big Hit Entertainment, het bedrijf achter de band, heeft daar een speciale planning voor gemaakt. J-Hope mag als eerste zijn soloproject presenteren. Daarna volgen de andere acht leden van de groep.

De K-popgroep werd in 2010 opgericht en is uitgegroeid tot een internationaal fenomeen. Zeker in de afgelopen jaren boekte de boyband ook veel succes in de Verenigde Staten en Europa. Zo heeft BTS grote hits als Butter, Dynamite en My Universe, een samenwerking met Coldplay.