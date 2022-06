Op het Britse festival Glastonbury hebben tal van grote artiesten dit weekend hun afschuw uitgesproken over een uitspraak van het Amerikaanse hooggerechtshof. De hoogste rechters draaiden vrijdag het grondwettelijke recht op abortus terug, waarna meerdere staten het uitvoeren van een abortus direct verbieden.

Billie Eilish bestempelde vrijdag tot "donkere dag" voor vrouwen in de Verenigde Staten. "Ik laat het daar nu bij, want ik trek het niet om er op dit moment nog meer over na te denken", aldus de twintigjarige singer-songwriter.

Zangeres Phoebe Bridgers riep Amerikaanse festivalgangers op zich uit te spreken tegen het hooggerechtshof. Ze noemde de negen rechters van het hof "irrelevante oude eikels die ons vertellen wat we met ons lichaam moeten doen".

Joe Talbot, frontman van de band Idles, zei dat hij het gevoel had dat de VS terug naar de "middeleeuwen" is gegaan. Het nummer Mother droeg hij vervolgens op aan alle "ruimdenkende" mensen en zijn eigen moeder.

Ook zangeres Olivia Rodrigo maakte een statement. "Ik ben er kapot van en doodsbang dat zo veel vrouwen en zo veel meisjes hierdoor zullen sterven." Vervolgens riep ze de Schotse zangeres Lily Allen op het podium. Samen zongen ze Allens nummer Fuck You, opgedragen aan de rechters die vóór het intrekken van het abortusrecht hadden gestemd.

Het besluit van het hooggerechtshof leidde in diverse staten tot onrust. In meerdere steden werd geprotesteerd, met arrestaties tot gevolg. President Joe Biden noemde de beslissing van het hooggerechtshof een "tragische fout".