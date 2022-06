Lil Nas X scoorde in 2021 een aantal van de grootste rap-hits van het jaar, maar dit leverde hem geen nominatie op bij de BET (Black Entertainment Television) Awards. De rapper uit zijn ongenoegen op zijn nieuwe single Late To The Party en sociale media. Volgens de artiest is homofobie in de zwarte gemeenschap het probleem.

"Fuck BET, fuck BET, fuck BET." De nieuwe single Late To The Party van Lil Nas X, een samenwerking met YoungBoy Never Broke Again, begint met niet mis te verstane woorden. Dit stukje uit het nummer deelt hij begin juni al op Twitter, vlak nadat de nominaties zijn aangekondigd voor de BET Awards, entertainmentprijzen voor zwarte Amerikaanse cultuur op het gebied van onder andere muziek, film en sport. Na het delen van het fragment gaat hij in gesprek met zijn volgers over waarom hij denkt dat hij niet is genomineerd.

De rapper wijst erop dat hij bij de Grammy Awards, die bekendstaan als de belangrijkste muziekprijzen in de Verenigde Staten, wel in alle grote categorieën was genomineerd dit jaar. "Hoe kan het dat ik bij de meest prestigieuze prijzen wel erkenning krijg en er geen enkele nominatie af kan van mijn eigen mensen?", zegt hij verwijzend naar zijn zwarte Amerikaanse afkomst.

Award in de wc

Lil Nas X scoorde samen met Jack Harlow een van de grootste hits van het jaar met zijn nummer Industry Baby. Dat dit nummer voor geen enkele prijs in aanmerking komt, heeft volgens hem te maken met homofobie. "Het grappige is dat Industry Baby de grootste hit was die zowel Jack als ik hebben uitgebracht in de verkiesbare periode, maar slechts één van ons is genomineerd". Zo reageerde Lil Nas X via Twitter op een fan die het met Lil Nas X eens is dat hij geen nominatie heeft ontvangen wegens zijn seksuele geaardheid. Harlow is zelf als beste hiphop-artiest genomineerd.

Lil Nas X verduidelijkt dat het hem niet per se om een prijs voor zichzelf te doen is. "Dit gaat om het grotere probleem van homofobie in de zwarte gemeenschap." Volgens de artiest ontbreekt acceptatie vooral als het gaat om homoseksuele mannen die zich 'vrouwelijker' gedragen. Een volger wijst namelijk op artiesten als Frank Ocean en Tyler, The Creator, die zelf onderdeel uitmaken van de lhbtiq+-gemeenschap en wel BET Awards en nominaties kregen. "Ik hou van Frank en Tyler, maar kunnen we toegeven dat queer mannen meer gerespecteerd worden als ze minder vrouwelijk zijn of verzin ik dat?", reageert hij.

Lil Nas X heeft zelf in 2019 ook twee BET Awards gewonnen voor zijn eerste hit Old Town Road. Deze ontving hij weliswaar toen hij al uit de kast was, maar nog niet zo uitgesproken voor zijn seksualiteit uitkomt in zijn songteksten en de videoclips bij zijn nummers. Dat de rapper nog weinig waarde hecht aan deze prijzen, blijkt wel uit beelden van de videoclip bij Late To The Party. Hierin legt hij een van de awards in de wc en plast eroverheen; een verwijzing naar rapper Ye's aanvaring met de organisatie van de Grammy Awards, waarbij hij hetzelfde deed.

BET: 'We houden van Lil Nas X'

BET ontkent dat ze er expres vanaf hebben gezien om Lil Nas X te nomineren. "We houden juist van hem", aldus de organisatie. "Hij was genomineerd als beste nieuwe artiest in 2020 en we hebben zijn buitengewone talent tweemaal op ons podium getoond." Lil Nas X trad in 2019 en 2021 op bij de awardshow. Vorig jaar deed hij wat stof opwaaien door tijdens zijn vertolking van zijn hit Montero (Call Me By Your Name) te zoenen met een van zijn dansers.

BET legt uit dat de nominaties en prijzen worden uitgedeeld door een academy van vijfhonderd entertainmentprofessionals en dat niemand van BET zelf hier onderdeel van uitmaakt. "Bij BET staan we juist voor de mooie diversiteit van onze gemeenschap. We zetten ons op alle platforms in om zichtbaarheid en inclusie te bieden voor alle lagen van de zwarte gemeenschap." Wat de overwegingen zijn van de academy om Lil Nas X ondanks zijn succes niet te nomineren, blijft onduidelijk.

De rapper heeft niet gereageerd op deze verklaring van BET, maar laat nog geregeld op sociale media, en nu dus ook met Late To The Party, zijn onvrede blijken. Voor hem is het onderdeel van een groter geheel aan kritiek dat hij krijgt op zijn zichtbaar queer zijn.

Zo krijgt hij regelmatig te horen dat zijn homoseksualiteit te veel wordt benadrukt in zijn muziek en video's en volgens sommige critici zou dat de BET Awards ook hebben afgeschrikt. De artiest heeft daar maling aan. "Homoseksuele mannen moeten vooral van hun homoseksualiteit hun persoonlijkheid blijven maken zolang we nog steeds in de gevangenis worden gegooid of zelfs vermoord in verschillende landen."