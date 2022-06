De (voormalige) leden van rockband Pink Floyd zijn van van plan hun muziekcatalogus voor een recordbedrag te verkopen. Volgens ingewijden van Bloomberg moeten de muziekrechten voor 500 miljoen dollar (bijna 475 miljoen euro) aan een van de geïnteresseerde partijen verkocht worden.

De band verkoopt naast de muzikale rechten ook de mogelijkheid tot verkoop van producten die aan de groep gelinkt kunnen worden, zogenoemde merchandise. Potentiële kopers zouden onder meer Warner Music, Sony Music en BMG zijn. Patrick McKenna, die de band vertegenwoordigt, wilde niet ingaan op de geruchten.

Het feit dat de bandleden het eens zijn geworden over de verkoop is op zichzelf al uniek te noemen. Nadat de groep in 1965 werd opgericht onder leiding van toenmalig zanger Syd Barrett, volgden er heel wat drama's.

Barrett vertrok zelf na drie jaar, waarna bassist en zanger Roger Waters de band in 1985 vaarwel zei. Hij klaagde zijn oud-collega's vervolgens aan voor het gebruik van de naam Pink Floyd. Het aanstellen van McKenna als vertegenwoordiger moet de groep zonder kleerscheuren door het verkoopproces leiden.