Sugababes in originele samenstelling weer op tournee in Verenigd Koninkrijk

De Britse girlband Sugababes gaat weer op tournee. Mutya Buena, Keisha Buchanan en Siobhan Donaghy, de originele samenstelling van de groep, gaan na enkele festivaloptredens ook op een volledige concerttour in het Verenigd Koninkrijk. Dat melden ze donderdag op Instagram

Door: NU.nl

Het is de eerste tour van de band in twintig jaar. De Sugababes hadden deze zomer al enkele festivaloptredens in het Verenigd Koninkrijk staan, waaronder Glastonbury komend weekend. De concerttour begint in oktober en eindigt in november. De drie zangeressen doen zeventien verschillende steden aan.

De girlband brak in 2000 door met de hit Overload, die ze opnamen in de originele samenstelling. Donaghy besloot in 2001 al de band te verlaten. De grootste successen boekte de groep toen Heidi Range zich bij de groep voegde. In die jaren werden de hits Round, Round, Push The Button, Stronger en Hole In The Head gescoord.

Buena verliet de band in 2005 en werd vervangen door Amelle Berrabah. Jade Ewen verving Buchanan in 2009. Vanaf 2008 nam het succes van de band af, al werden er nog wel wat hits in het VK gescoord. In 2011 stopte de band er helemaal mee.

Buena, Buchanan en Donaghy besloten in 2012 weer bij elkaar te komen, maar gebruikten toen tijdelijk de naam MKS (Mutya, Keisha, Siobhan). Sinds 2019 draagt de eerste samenstelling weer de naam Sugababes.

