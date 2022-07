Duncan Laurence gaat op wereldwijde tournee door succes Arcade

Arcade is niet alleen het winnende Songfestival-nummer van 2019, het lied zorgde er ook nog eens voor dat Duncan Laurence in hitlijsten over de hele wereld terechtkwam. De zanger gaat nu eerst op tournee door Europa, maar is daarna van plan wereldwijd te gaan reizen en muziek te maken.

Door: Lara Zevenberg

"Ik kan de data nog niet geven, maar we gaan ook optredens in Amerika plannen", aldus de 28-jarige zanger woensdagavond tijdens een speciaal evenement in Amsterdam waar hij zijn nieuwe single Electric Life voor het eerst speelde. Het nummer komt op 5 augustus uit als single.

Laurence won in 2019 het Songfestival met Arcade, waarna het nummer niet alleen in Nederland een nummer 1-positie bereikte in de hitlijsten, maar ook in landen als IJsland en Estland. In 45 hitlijsten over de hele wereld wist Arcade de top 50 te bereiken.

Dat succes komt niet alleen door het Songfestival: eind 2020 kreeg het nummer een flinke opleving doordat het onderdeel werd van een TikTok-trend. Daardoor brak het nummer ook officieel door in de Verenigde Staten, waar Laurence optrad in de talkshow van Ellen DeGeneres, zijn nummer door een deelnemer van The Voice werd gezongen en ook Kelly Clarkson een cover maakte.

Woensdagavond vertelde Laurence dat het nummer nu aan populariteit wint in India, waar de zanger dan mogelijk ook naartoe gaat tijdens zijn wereldtournee.

Eerst treedt de zanger eind dit jaar in Nederland op: op 25 oktober is hij te zien in De Melkweg in Amsterdam. Rond die tijd komt het tweede album van Laurence mogelijk ook uit.

