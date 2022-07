Gemengde gevoelens bij Rob de Nijs na afscheidsconcert in Ziggo Dome

Rob de Nijs heeft woensdagavond zijn allerlaatste optreden gegeven in de Amsterdamse Ziggo Dome. Er heersen gemengde gevoelens bij de zanger na zijn afscheidsconcert, vertelt hij in gesprek met Shownieuws

Door: NU.nl

"Het voelt heel goed, maar het is een vreemde mix van dingen. Hoi, het zit erop en aan de andere kant, wat jammer", vertelt de 79-jarige zanger die afscheid neemt, omdat hij lijdt aan de ziekte van Parkinson. De Nijs zegt dat het "heilige moeten" na zijn laatste concert van zijn schouders is gevallen.

De zanger denkt dat zijn afscheid nog moet indalen, maar hij is tevreden over het verloop van het concert. "Ik ben er blij mee, want het was ongeveer zoals ik had gehoopt."

"Ik heb volgens mij het beste publiek wat je je kan wensen", vindt De Nijs. "Het is niet het meest luidruchtige, maar als ze van mij houden en van het materiaal wat ik zing en de manier waarop ik het zing, dan is mijn leven compleet. En dan ben ik toch wel enigszins trots dat het me lukt om dat te doen."

Het afscheid van De Nijs moest meerdere keren worden uitgesteld wegens de maatregelen rondom het coronavirus. Het bleef lang onzeker of hij de laatste concerten (hij nam in november al afscheid in het Sportpaleis in Antwerpen) kon geven, maar uiteindelijk voelde hij zich nog goed genoeg.

