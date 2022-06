De Amerikaanse rapper Lil Tjay is in de nacht van dinsdag op woensdag neergeschoten. De 21-jarige artiest wordt aan zijn verwondingen geopereerd, meldt entertainmentsite TMZ. Het is niet duidelijk hoe het met de rapper gaat.

Het incident vond plaats in de Amerikaanse staat New Jersey. Ook een tweede persoon zou zijn geraakt.

Het motief van de dader(s) is niet bekend. De politie doet onderzoek en heeft nog niemand opgepakt.

Tione Jayden Merritt, zoals Lil Tjay eigenlijk heet, is in Nederland vooral bekend van Calling My Phone en In My Head. Op Spotify zijn die nummers miljoenen keren gestreamd.

De rapper brak in 2019 door en bracht tot dusver twee studioalbums uit. Een derde album werd onlangs aangekondigd.