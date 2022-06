Voormalig sessiemuzikant en Fleetwood Mac-toetsenist Brett Tuggle is op zeventigjarige leeftijd overleden. Zijn zoon laat aan muziekblad Rolling Stone weten dat zijn vader, die 21 jaar in de beroemde band speelde, zondag aan de gevolgen van kanker is gestorven.

Tuggle (niet te zien op de foto) werd in 1997 gevraagd om bij Fleetwood Mac te spelen tijdens de reünie van de band en speelde vervolgens tot 2018 bij de bekende Brits-Amerikaanse band.

Naar eigen zeggen moest hij vertrekken omdat zangeres Stevie Nicks vond dat hij te hecht was met haar ex en voormalig gitarist Lindsey Buckingham, zo vertelde Tuggle in 2020 aan Rolling Stone.

In de loop van zijn lange carrière speelde Tuggle ook met onder anderen Jimmy Page, Rick Springfield, David Coverdale, John Kay en de band Steppenwolf. Hij schreef ook mee aan de hit Just Like Paradise van David Lee Roth uit 1988.