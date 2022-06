Rob de Nijs neemt woensdagavond definitief afscheid van optreden met een laatste concert in de Amsterdamse Ziggo Dome. De zanger stopt met zingen omdat hij lijdt aan de ziekte van Parkinson. Hij gaf zijn luisteraars jarenlang een kijkje in zijn privéleven door middel van zijn liedjes, vaak geschreven door zijn ex-vrouw Belinda Meuldijk. NU.nl zet een aantal van deze zeer persoonlijke liedjes op een rij.

De Nijs, die al in 1963 doorbreekt met hits als Ritme Van De Regen en Voor Sonja Doe Ik Alles, schrijft gedurende zijn carrière zelden aan zijn eigen nummers mee. De zanger scoort in de jaren zeventig vooral hits met nummers die zijn geschreven door Lennart Nijgh en Boudewijn de Groot, zoals Malle Babbe, Jan Klaassen de Trompetter en Dag Zuster Ursula. Later leveren ook schrijvers als Jan Rot en Daniel Lohues veel liedjes voor hem.

In 1980, als hij nog getrouwd is met zijn eerste vrouw Elly Hesseling, ontmoet De Nijs actrice en tekstschrijver Belinda Meuldijk. Zij wordt in 1984 zijn tweede vrouw en de twee werken vanaf de eerste ontmoeting op zeer regelmatige basis samen. Meuldijk levert door de jaren heen talloze teksten voor de albums van De Nijs, waaronder een van zijn grootste hits, Banger Hart uit 1996.

Belinda Meuldijk bleef ook na hun scheiding liedjes voor haar ex-man Rob de Nijs schrijven.

Yoshi / Kleine Ster / De Moeite Waard

De Nijs en Meuldijk worden in 1983 en 1986 ouders van twee zoons. Hun jongste zoon, Yoshi, zorgt voor inspiratie voor meerdere liedjes. De teksten gaan vooral over hoe het is om een kind met autisme op te voeden en hoe ze zijn problemen willen wegnemen. Het eerste nummer dat over hun zoon gaat, draagt de titel Yoshi en verschijnt in 1991.

De Nijs zingt onder meer de door Meuldijk geschreven zinnen: "Voor mij de rol die ik niet wou, hee Yos, hoe moet dat nou? ik kan geluk niet kopen." De Nijs geeft hierover tekst en uitleg in het magazine Lotje & Co. "De rol van vader van een gehandicapt kind. Die wil je niet."

In 1994 verschijnt Kleine Ster, waarop Meuldijk een Nederlandstalige tekst over Yoshi levert bij een compositie van Billy Joel. "Wie kent de angst die hem gevangen houdt? Wie geeft zijn wereld iets wat hij vertrouwt? Ik neem zijn hand, ook als hij schreeuwt naar mij. En zo, al vechtend, komt hij dichterbij", zingt De Nijs over de soms moeilijke tijden met zijn zoon.

Ook op De Moeite Waard, dat in 2001 verschijnt als Yoshi inmiddels vijftien jaar oud is, staat de band tussen ouders en zoon centraal. "Zelfs mijn stomme verdriet dat er soms heel even is, als ik normale kinderen zie en zie wat jij mist, maakt mijn leven de moeite waard", schrijft Meuldijk als de ontknoping van het nummer.

Papa-Oto

Ook Robbert, de oudste zoon van Rob de Nijs, staat centraal in een nummer, waarop hij zelf ook meezingt. Het nummer Papa-Oto is een duet tussen vader en zoon. Meuldijk heeft dit nummer vanuit het perspectief van De Nijs als afwezige vader geschreven. "Jouw eerste stap was ik niet bij en van je kleuterklas weet ik alleen een foto. je leerde fietsen zonder mij, want ik was weg. ik was nooit vrij, dus mij noemde je 'papa-oto'", zingt De Nijs over zijn zoon die hem als kind zo noemde, omdat hij altijd met de auto weg was.

"Belinda legt met haar tekst de vinger op de zere plek, maar zonder verwijt. Juist met veel warmte. Zo van: oké jongen, je wist niet beter. Ik heb het voor je opgeschreven en nu weet je het", zegt De Nijs in 2017 in een interview met Trouw. "Wat zij schrijft, gaat heel vaak over haar en mij. Dat merk ik elke keer weer. Zij laat mij haar woorden zingen. Dat voelt soms een beetje als masochisme, want ze legt me gewoon op de ontleedtafel."

Zeg Me Nog één Keer

De Nijs en Meuldijk gaan in 2006 uit elkaar, omdat hij een affaire heeft met Henriëtte Koetschruiter. Hij trouwt twee jaar later met haar en ze krijgen in 2012 een zoon. Meuldijk blijft in de jaren na de relatie nog steeds teksten aanleveren voor de nummers van De Nijs, die dan opvallend vaak over het einde van een relatie lijken te gaan, zoals Zwanenmeer (2017) en Schrijf Me Niet (2008).

De Nijs vertelt dat het door Meuldijk geschreven nummer Zeg Me Nog één Keer (2017) over het einde van hun huwelijk gaat. "Zeg me nog één keer hoeveel je hield van mij. Daarna vraag ik niets meer, maar gaat vandaag voorbij", luidt het refrein. "Het raakt mij enorm, echt diep in mijn hart", vertelt De Nijs over dit nummer in De Taalstaat op Radio 1. "Toen ik de woorden hoorde dacht ik: verdomme, had ik dat niet anders kunnen doen."

"Als de gepassioneerde liefde over is, hoeft een relatie niet over te zijn. Die vergissing heb ik op een gegeven moment gemaakt. Zij heeft me daar op een poëtische manier op gewezen."