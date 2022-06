Kate Bush heeft de makers van de serie Stranger Things bedankt voor het gebruiken van haar nummer Running Up That Hill. Dankzij het vierde seizoen van de Netflix-serie staat het nummer uit 1985 nu op de eerste plaats in de hitlijst van het Verenigd Koninkrijk.

"Ik ben overweldigd door alle liefde en aandacht die het lied krijgt en het gebeurt allemaal zo snel. Alsof het gedreven wordt door een elementaire kracht", schrijft de 63-jarige Bush op haar website over de nummer 1-hit die ze 37 jaar na het uitbrengen van de plaat scoort.

"Ik moet toegeven dat ik er erg door ben geraakt. Heel erg bedankt dat jullie het lied op zo'n onverwachte manier een nummer 1-hit hebben gemaakt."

De zangeres deelt verder complimenten uit aan de makers van Stranger Things, die Running Up That Hill volgens haar "in een positief licht" hebben gebruikt. Ook vindt ze het dapper dat Matt en Ross Duffer het hebben aangedurfd om voor een volwassener en duisterder vierde seizoen te gaan.

Running Up That Hill haalde in 1985 niet de eerste plaats van de hitlijst, maar is dat nu in het Verenigd Koninkrijk dus wel geworden. Daarmee breekt Bush ook drie records: ze is de oudste vrouw ooit met een nummer 1-hit, ze bracht de nummer 1-hit die er het langst over deed de toppositie te veroveren en ze is de artiest met het langste gat tussen twee nummer 1-hits. Ze debuteerde in 1978 namelijk op nummer één met Wuthering Heights.