Billie Eilish stond zaterdagavond in een uitverkochte Ziggo Dome en heeft daar niet alleen haar fans, maar ook de recensenten weten te overtuigen. De twintigjarige zangeres wordt geprezen om haar omgang met het publiek en het strakke optreden.

Het Parool - geeft geen sterren

"Fans van Billie Eilish zijn vooral vrouwelijk en jong (sommige zo jong dat ze in de Ziggo worden begeleid door pappa en/of mamma). Tezamen produceren ze héél veel geluid. Billiemania klinkt zoals lang geleden Beatlemania moet hebben geklonken."

"De twintigjarige Amerikaanse zangeres gaat met al die opwinding voorbeeldig om. Voortdurend informeert ze of iedereen oké is, ze verzoekt de bezoekers om de zoveel tijd wat stappen terug te doen, vraagt de mannen van de security water uit te delen. En als er dan toch iemand flauwvalt, wijst zij de hulpverleners waar ze moeten zijn."

Trouw - vier sterren

"Muzikaal waren het verrassend genoeg niet de dansbare nummers die het meeste indruk maakten. Natuurlijk ging het dak eraf bij hits als Lost Cause en bad guy. Maar door het wat zompige geluid misten juist de uptempo-nummers vaak de puntigheid die de studioversies wel kenmerkt."

"Meer indruk maakte Eilish op de momenten dat ze het tempo even omlaag schroefde. Bijvoorbeeld bij de fraaie akoestische versie van Your Power, die ze samen met broer Finneas bracht. En de absolute uitschieter was when the party's over, dat door Eilish met veel gevoel werd gezongen en waarbij de zangeres liet horen niet alleen een puik feestje te kunnen bouwen, maar ook te kunnen ontroeren."

NRC - vier sterren

"Opvallend steviger dan eerder is haar show in de opbouw: springhits, meeslepende ballades, een kalm akoestisch gitaardeel met Finneas - het sterke Your Power - publieksvervoering vanuit een hijskraan die haar dichter bij de bovenste ring brengt en dan een pompend einddeel."

"Ook de visuals stáán; van een griezelig metershoge spin (you should see me in a crown), tot een snelweg en de gothic-zwarte tranen in when the party's over waarmee haar succes begon. Van sommige liedjes klinkt slechts een refreintje (lovely), als voegkit die zo'n 25 liedjes samenbrengt."

de Volkskrant - vijf sterren

"Eilish zingt goed, voor zover dat is vast te stellen, want alles wordt woordelijk door de vooral jonge meisjesstemmen meegebruld. Een sterk blokje aan het begin, met NDA dat knap overloopt in een eerste dansmomentje bij Therefore I Am, wordt door Eilish professioneel afgesloten met een rondje stemming peilen langs de tribunes."

"Fraai is het alleen door piano begeleide idontwannabeyouanymore, Goldwing wordt harmonisch mooi ingeleid en het sublieme Oxytocin zorgt ook live een voor een dansclimax."

