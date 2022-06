Vrijdagavond viel tijdens het concert van de Britse band Elbow in de Ziggo Dome in Amsterdam opeens het geluid uit. Zowel het geluid van de band als van zanger Guy Garvey viel van het ene op het andere moment weg.

Op sociale media circuleerden al snel tientallen filmpjes en berichten van het bewuste moment. Volgens bezoekers verlieten de mannen van Elbow het podium nadat het geluid wegviel. Voor de bars van Ziggo Dome betekende de onverwachte pauze veel drukte, want er vormden zich meteen lange rijen.

Na een kwartier was het technische euvel verholpen en werd het concert voortgezet. Wat de reden van het defect was, is niet duidelijk. De Ziggo Dome was vrijdagavond niet voor commentaar bereikbaar.

Het optreden van Elbow stond in het teken van het achtste album van de groep, Giants of all Sizes. Het was de grootste show die de groep ooit in Nederland heeft gegeven.