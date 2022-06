Paul McCartney viert zaterdag zijn tachtigste verjaardag en ondanks zijn hoge leeftijd is hij nog volop actief in de muziekwereld. Vlak nadat The Beatles uit elkaar waren gegaan, leek het er even op dat hij helemaal geen solocarrière zou opbouwen. De muzikant kreeg te maken met een depressie waar zijn toenmalige vrouw Linda McCartney hem uit moest trekken.

McCartney beleeft tussen 1962 en 1970 samen met John Lennon, George Harrison en Ringo Starr acht bijzonder succesvolle jaren als The Beatles. De muzikanten scoren een lange reeks nummer 1-hits met nummers als Help!, A Hard Days Night, Yesterday en Hey Jude. Er verschijnt in hun actieve periode elk jaar wel een album waar McCartney en Lennon het leeuwendeel van schrijven.

Er ontstaat door de jaren heen een heuse Beatle-manie: de vaak jonge vrouwelijke fans van de band zorgen voor hysterie bij concerten en andere openbare plaatsen waar de muzikanten verschijnen. Het wordt vooral Harrison te veel en hij besluit in 1966 niet meer te willen toeren. De band gaat nog wel door met het uitbrengen van nieuwe muziek, maar in 1969 komt het echt tot een breuk.

Lennon kondigt dan zijn vertrek aan. De andere bandleden moeten dat nog voor zich houden, omdat het volgens hun manager negatief zou kunnen uitpakken voor de verkoop van het album Abbey Road, dat dan net is verschenen. McCartney brengt in 1970 zijn eerste soloalbum uit en kondigt daarmee zijn vertrek aan, omdat dan nog steeds niet wereldkundig is gemaakt dat de bandleden officieel niet meer bij elkaar zijn.

429 The Beatles zingen Hey Jude in 1968.

De leegte na The Beatles

McCartney geeft jaren later toe dat hij in 1970 zelf door een zware periode is gegaan. Na het einde van The Beatles kampt de zanger met een depressie. McCartney verhuist naar Schotland, waar hij zich zinloos voelt nu hij geen muziek meer maakt met zijn band. In latere interviews beschrijft McCartney dat hij zich niet meer schoor: "Niet om een indrukwekkende baard te laten groeien, maar gewoon omdat het me niks meer kon schelen."

De muzikant kan in de ochtend nog amper uit zijn bed komen en zodra hij dat wel doet, grijpt hij al snel naar de drank. De depressie doet hem zelfs twijfelen of hij nog wel wil doorgaan met muziek maken. Uiteindelijk zorgt Linda McCartney, de kersverse vrouw van de artiest, ervoor zorgt dat hij uit de depressie komt en zijn liefde voor muziek hervindt.

Paul McCartney was van 1969 tot haar dood in 1998 getrouwd met Linda McCartney, die hem in 1970 over zijn depressie heen hielp. Paul McCartney was van 1969 tot haar dood in 1998 getrouwd met Linda McCartney, die hem in 1970 over zijn depressie heen hielp. Foto: BrunoPress

Herboren met Wings

Met onder anderen zijn vrouw begint hij opnieuw en start hij de band Wings. Dat gaat in de begindagen nog niet van een leien dakje, geeft McCartney later toe. "Men zei dat Linda helemaal geen keyboard kon spelen en daar hadden ze eigenlijk ook gelijk in, maar John (Lennon, red.) kon ook nog geen gitaar spelen toen we begonnen met The Beatles", zegt hij hierover.

Als Paul McCartney and Wings boeken ze jarenlang veel succes. Ze nemen in 1973 de James Bond-soundtrack Live And Let Die op. Later dat jaar verschijnt het album Band On The Run, dat wordt gezien als McCartneys succesvolste plaat sinds het uit elkaar vallen van The Beatles. Met Wings maakt McCartney in tien jaar tijd acht verschillende albums, tot de band in 1981 na verschillende formaties uit elkaar gaat.

Paul McCartney met de band Wings. Paul McCartney met de band Wings. Foto: AFP

Solo en samenwerkingen

McCartney blijft in de jaren daarna actief als soloartiest en werkt in de jaren tachtig samen met grote artiesten van dat moment, zoals Michael Jackson en Stevie Wonder. Later herhaalt hij dat met samenwerkingen met onder anderen Rihanna en Ye. Het nummer FourFiveSeconds met beide artiesten wordt in 2015 een grote internationale hit.

Na het uit elkaar vallen van Wings maakt McCartney nog zo'n vijftien soloalbums. Zijn recentste album McCartney III haalt in 2020 nog de eerste plaats in de hitlijst van het Verenigd Koninkrijk. De zanger is momenteel op tournee, waarin hij zijn tachtigste verjaardag al vierde met onder anderen een gastoptreden van Bruce Springsteen. Op 25 juni staat McCartney als headliner op een uitverkocht Glastonbury Festival.