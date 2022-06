Volgens de manager van de Zuid-Koreaanse K-popgroep BTS zullen de leden van de band zich inderdaad de komende tijd focussen op hun solocarrières, maar nemen ze als groep geen lange pauze. De woordvoerder stelt volgens TMZ dat dit nieuws door een vertaalfout verkeerd is gecommuniceerd.

Eerder deze week deelde de populaire popgroep een video waarin de bandleden vertelden "de tijd te nemen om plezier te hebben en veel dingen mee te maken".

"We beloven dat we ooit zullen terugkeren, volwassener dan we nu zijn." In Engelstalige media werd gesproken van een 'hiatus', oftewel een lange pauze waarbij geen definitieve eindtijd wordt genoemd. De manager van BTS ontkent nu dat hier sprake van is.

"Een lange pauze nemen ze niet. Wel zullen ze de tijd nemen voor hun soloprojecten en blijven ze actief op verschillende manieren", aldus de woordvoerder.

BTS bracht de video uit ter ere van het negenjarig bestaan van de groep. De mannen zeiden onder meer dat ze "een moeilijke periode" achter de rug hebben. Zo zei bandlid RM, die veel teksten schrijft voor de nummers van BTS, dat hij moeite had om lyrics te verzinnen. Zijn collega Suga sloot zich daarbij aan.

In de afgelopen jaren groeide de groep uit tot een grote naam in de wereldwijde muziekindustrie. De band scoorde onder meer met hits als Dynamite, Butter en My Universe, de samenwerking met Coldplay. Deze maand bracht BTS nog het album Proof uit.