De Koreaanse boyband BTS heeft een pauze aangekondigd. De zeven bandleden willen zich op soloprojecten richten en hebben tijd nodig om zich te ontwikkelen als individuen. Hun manager belooft dat het geen lange onderbreking wordt en de zangers zeggen dat ze nog genoeg gezamenlijke plannen hebben. Maar de geschiedenis van boybands wijst uit dat zo'n pauze jaren kan duren of zelfs tot afstel kan leiden.

BTS

BTS is sinds de vorming in 2010 en de release van zijn eerste muziek in 2013 uitgegroeid tot een internationaal fenomeen. Zeker in de afgelopen jaren boekte de boyband ook veel succes in de Verenigde Staten en Europa. Zo heeft BTS grote hits als Butter, Dynamite en My Universe, een samenwerking met Coldplay.

In de video waarin BTS de pauze aankondigt, leggen de bandleden uit dat hun schema veel van hen vraagt en dat dit ten koste kan gaan van hun volwassenwording. De zangers hebben sinds 2014 maar liefst negen albums uitgebracht, soms meerdere in een jaar. Daarnaast hebben ze solo enkele singles of mixtapes uitgebracht.

J-Hope, RM, Jin, Suga, Jungkook, V en Jimin, zoals de bandleden zichzelf noemen, willen zich voorlopig op hun solocarrières en persoonlijke ontwikkeling richten en nemen daarom een pauze. Maar de manager en de zangers hebben de aankondiging inmiddels afgezwakt. Het is dan ook niet duidelijk hoelang de band het rustiger aan zal doen. Verschillende boybands gingen ze voor in het nastreven van solocarrières. Sommigen kwamen na een aantal jaren weer bij elkaar, maar soms blijkt zo'n pauze definitief.

One Direction

One Direction, een Britse boyband die in 2010 tijdens de opnames van The X Factor is gevormd, was jarenlang mateloos populair bij met name tienermeisjes. In 2015 kondigde Zayn Malik zijn vertrek aan, waardoor vier leden overbleven. Zij lieten begin 2016 weten voor onbepaalde tijd een pauze in te lassen. Alle leden gingen werken aan solocarrières, waar vooral Harry Styles veel succes mee weet te boeken.

De zangers worden nog regelmatig gevraagd naar een mogelijke terugkeer van One Direction, maar er lijkt op korte termijn niets concreets te gebeuren. Met het succes van Styles' nieuwe album Harry's House en verschillende filmrollen die later dit jaar op de planning staan, lijkt zijn agenda te vol voor een reünie.

Take That

De Britse boyband Take That werd in 1990 opgericht en scoorde in de jaren erna grote hits met nummers als Babe, Back For Good en Everything Changes. Het vijftal trok een grote schare jonge fans aan. De onrust in de band, als gevolg van het wilde feestgedrag van Robbie Williams, werd in de pers breed uitgemeten. Toen hij in 1995 de band verliet, duurde het nog geen jaar voordat de rest ook besloot ermee te stoppen. Er ging een schokgolf door de grote, trouwe groep fans waar zelfs hulplijnen voor werden opengesteld.

Hoewel de band de deur destijds niet per se openhield voor een comeback, kwam die er in 2006 toch. Er verscheen een verzamelalbum, er was een tournee - overigens zonder Williams - en al snel volgde nieuw materiaal, vooral geschreven door zanger Gary Barlow. Wederom scoorde Take That grote hits, zoals Patience. En de albums van de band braken opnieuw records, vooral in het Verenigd Koninkrijk.

In 2010 werkte zelfs de volledige originele bezetting - dus inclusief Williams - aan een nieuw album. De plaat Progress werd een groot succes en de eerste single The Flood een internationale hit. Williams verliet de boyband in 2012 voor de tweede keer en Jason Orange volgde in 2014. Barlow, Mark Owen en Howard Donald gaan echter stug door. Zo verscheen er in 2017 nog een album en volgde er in 2019 een tournee. De musical The Band wordt momenteel verfilmd: in Greatest Days staat de muziek van Take That centraal.

Take That bestaat anno 2022 nog uit Howard Donald, Gary Barlow en Mark Owen.

Backstreet Boys

De Backstreet Boys wisten hun pauze in vergelijking met andere bands nog beperkt te houden. Ze beleefden in de jaren negentig hun hoogtijdagen als vijftal met talloze hits, zoals I Want It That Way, Quit Playing Games (With My Heart) en Everybody (Backstreet's Back). Ook aan het begin van het millennium bleven de hits komen, totdat het begon te rommelen tussen de band, het management en de platenmaatschappij.

Nick Carter richtte zich op zijn solocarrière, terwijl de rest van de band doorging met de opnames van een album. Twee jaar lang verschenen de bandleden niet samen in het openbaar, totdat AJ McLean in 2003 naar buiten trad met zijn alcohol- en drugsverslaving. Zijn bandmaten vergezelden hem tijdens een interview met Oprah Winfrey. De bandleden begroeven de strijdbijl en begonnen aan een nieuwe plaat. De eerste single Incomplete werd als vanouds een hit. In 2006 besloot Kevin Richardson de band te verlaten.

De Backstreet Boys gingen verder als viertal en hoewel grote hitsingles uitblijven, worden de albums nog goed verkocht en gaan de mannen regelmatig op wereldtournee. Richardson keerde in 2012 terug en sindsdien zijn de zangers weer onafscheidelijk. Hun recentste album verscheen in 2019 en op zondag 9 oktober treden ze op in de Amsterdamse Ziggo Dome.